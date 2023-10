Payday 3: nuove rapine in arrivo, ma niente Battle Pass

Payday 3 accoglierà presto nuovi colpi e contenuti in arrivo, tuttavia sembra che non sia previsto alcun Battle Pass per il momento.

Starbreeze ha confermato che Payday 3 presto riceverà nuove rapine e nuovi contenuti. Il team ha rivelato che intende proseguire a lungo con il supporto previsto per il gioco, tuttavia sembra che non sia previsto l’arrivo di un Battle Pass. Stando a quanto rivelato dallo studio di svilppo, il gioco prevede già una fitta roadmap di diversi contenuti in arrivo tra la fine del 2023 e l’autunno del 2024 tra nuove missioni, nuove armi, nuovi personaggi e via dicendo.

Wondering what we’re cooking? Have a look 👊😎 pic.twitter.com/zbaA17RggN — PAYDAY 3 (@PAYDAYGame) October 1, 2023

In attesa di scoprire maggiori dettagli sugli aggiornamenti in arrivo, vi ricordiamo che Payday 3 è il seguito di uno degli sparatutto cooperativi più famosi di sempre. Il gioco è ambientato diversi anni dopo gli eventi del secondo episodio, al cui termine i membri della squadra si ritiravano a vita privata per godersi il malloppo conquistato fino a quel momento. Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Tornate alla vita del crimine nei panni della Payday Gang, l’invidia dei loro pari e l’incubo delle forze dell’ordine ovunque vadano. Alcuni anni dopo la fine del regno del terrore della banda su Washington DC, i membri del team si riuniscono ancora una volta per affrontare una minaccia che li ha costretti a mettere da parte il proprio pensionamento anticipato.

Il gioco è ora disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X|S.