Patto anti-inflazione: ecco come funziona e quali marchi partecipano

Il governo italiano ha introdotto il “Patto anti-inflazione” per combattere l’aumento dei prezzi dei beni di consumo. Questo programma, in vigore dal primo ottobre al 31 dicembre, coinvolge diverse catene di distribuzione e offre una serie di promozioni e contenuti speciali per mantenere sotto controllo i costi della spesa quotidiana.

Nel “carrello tricolore” del Patto anti-inflazione, troveremo una vasta gamma di prodotti, tra cui pasta, caffè, saponi, pannolini per bebè, cibo per animali domestici e carta igienica. In alcuni casi, potrebbero essere inclusi anche prodotti come vino, aperitivi e patatine fritte, nonché beni di fascia alta come quelli biologici, salutistici ed equi e solidali.

Il patto, firmato il 28 settembre con le associazioni del commercio e della distribuzione, copre una vasta gamma di beni di prima necessità, alimentari e non, oltre ai prodotti per l’infanzia e la cura della persona. Ogni azienda ha la libertà di scegliere come partecipare, e ci sono oltre 1200 articoli con prezzi calmierati da Coop, oltre 900 da Carrefour, oltre 600 da Conad e oltre 300 da Despar. Inoltre, ci saranno iniziative speciali e promozioni legate alla social card Dedicata a te.

Un elemento comune delle offerte sembra essere il focus sui prodotti a marchio del distributore. Le campagne promozionali saranno incentrate su questi articoli, in attesa che le grandi marche decidano se aderire o meno al programma. Al momento, solo Ferrero ha annunciato la sua partecipazione, sottolineando l’importanza di affrontare seriamente il problema della riduzione del potere d’acquisto dei consumatori.

Il protocollo coinvolge oltre 22.000 operatori, e l’adesione è destinata a crescere nonostante alcune associazioni abbiano registrato una partecipazione iniziale relativamente bassa rispetto al numero di iscritti. I consumatori potranno verificare la partecipazione dei punti vendita osservando il logo con il carrello tricolore del trimestre anti-inflazione.

Le iniziative principali comprendono prezzi fissi, sconti del 10% su prodotti a marchio e offerte con carrelli a prezzo unico, come il modello “30 prodotti a 30 euro”. Tuttavia, le associazioni dei consumatori esprimono preoccupazione riguardo alla possibile efficacia del Patto anti-inflazione e si spera di ottenere una visione più chiara dei benefici quando si faranno acquisti nei negozi contrassegnati dal bollino con il carrello tricolore in vetrina.