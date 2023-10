Virus Nipah: una malattia infettiva pericolosa in India

Sebbene il virus Nipah rappresenti una minaccia seria in India, al momento non sembra avere la stessa potenzialità pandemica del COVID-19.

L’India si trova attualmente ad affrontare un serio problema legato alla diffusione di un virus raro ma letale noto come Nipah. Questo virus, conosciuto per la prima volta in Malesia nel 1998, ha innescato timori di una possibile nuova pandemia. Tuttavia, gli esperti ritengono che la sua trasmissione non sia così facile come quella di altre infezioni di origine animale, come il COVID-19.

La virologa Danielle Anderson del Royal Melbourne Hospital in Australia afferma che, nonostante la sua pericolosità, il virus Nipah non si diffonde rapidamente tra le persone, rendendo meno probabile una diffusione globale su vasta scala come quella del COVID-19.

Christopher Broder, specializzato in Malattie infettive emergenti presso la Uniformed Services University Medical School di Bethesda, Maryland, sottolinea che l’alto tasso di mortalità del virus Nipah limita le sue opportunità di diffondersi rapidamente tra le popolazioni. Tuttavia, esiste la possibilità che il virus possa evolversi in un ceppo più lieve ma altamente contagioso, portando a epidemie più ampie.

Alcuni scienziati temono che l’attuale epidemia in India, la quarta a colpire il Kerala in cinque anni, possa aumentare la diffusione tra le persone, consentendo al virus di evolversi nel tempo e innescando una nuova pandemia. Questo scenario è stato precedentemente osservato in epidemie passate.

Il virus Nipah è stato identificato per la prima volta in Malesia tra gli allevatori di suini, diffondendosi successivamente a Singapore attraverso maiali infetti. L’epidemia ha causato molte vittime. In Bangladesh e in India, il virus ha continuato a emergere periodicamente, con epidemie legate al consumo di linfa di palma da dattero contaminata con urina di pipistrello.

I sintomi principali dell’infezione da Nipah includono febbre, mal di testa intenso e confusione, spesso evolvendo in encefalite. Al momento, non esistono farmaci specifici per il trattamento dell’infezione da Nipah, ma sono in corso studi su possibili trattamenti e un vaccino.