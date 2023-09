GTA 6: il nuovo update di GTA Online contiene un riferimento al gioco, annuncio in vista?

L'ultimo aggiornamento di GTA Online nasconde un chiaro riferimento a GTA 6. Annuncio in arrivo?

L’ultimo aggiornamento di GTA Online nasconde un chiaro riferimento a GTA 6 ed in molti hanno pensato che si trattasse di un chiaro indizio che indicherebbe che oramai siamo finalmente vicini al tanto atteso reveal. Tra le novità in arrivo con il nuovo update ci sono due magliette Red Happy Moon pensate per celebrare la Festa di metà autunno cinese.

Come potete vedere nell’immagine che trovate qui sotto, i due personaggi con indosso le magliette sono posizionati di fronte ad una scritta di cui possiamo vedere solo due lettere: V e I che formano appunto il numero romano VI. Ma non è tutto: c’è anche chi ha sottolineato che la presenza nell’immagine di un personaggio maschile e di uno femminile altro non sia che un ulteriore riferimento al gioco, visto si vocifera che GTA 6 dovrebbe avere una coppia di protagonisti.

Che si tratti di mera speculazione o di un chiaro segnale che ormai siamo davvero vicini ad un annuncio? Difficile dirlo con certezza. Stando ad un noto insider, il reveal del nuovo capitolo dovrebbe avvenire a fine ottobre prossimo: staremo a vedere. Per il resto, vi ricordiamo che stando ad alcuni rumor il lancio del gioco dovrebbe avvenire tra il 2024 e l’inizio del 2025, dunque stando a tali previsioni l’annuncio dovrebbe avvenire entro quest’anno.