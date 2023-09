My Hero Ultra Rumble ora disponibile su tutti i sistemi di gioco

Finalmente disponibile su PC e console My Hero Ultra Rumble, il gioco multiplayer online free to play tratto dal celebre anime My Hero Academia.

My Hero Ultra Rumble, il gioco multiplayer online basato sull’universo di My Hero Academia, è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Per festeggiare il lancio del gioco, i giocatori che si connetteranno giornalmente riceveranno ricompense fino al 25 ottobre 2023. Scegliendo tra 18 famosi eroi e villain, 24 giocatori formeranno team da 3 e combatteranno con i loro Quirk fino a quando solo uno resterà sul campo di gioco. Eijiro Kirishima, Momo Yaoyorozu e Ibara Shiozaki si uniscono al roster di My Hero Ultra Rumble: i giocatori potranno ora scegliere 18 tra i loro Eroi e Villan preferiti per creare un team e lottare per la vittoria in questo nuovo titolo battle royale.

Otto squadre di 3 personaggi si fronteggeranno per essere gli ultimi a rimanere. Combatti per sopravvivere, ma muoviti anche in fretta perché la mappa si restringe al trascorrere del tempo, obbligandoti a incontrare i rivali. L’arena si restringerà col passare del tempo: i fan dovranno agire velocemente, muoversi continuamente, difendersi o caricare a testa bassa per sopravvivere; potranno anche avvantaggiarsi in ogni partita grazie alle seguenti feature:

Le Skill Card sono sparpagliate per la mappa e i giocatori possono usarle per diventare più forti migliorando i propri Quirk. Comportarsi da cattivi o eroi con i civili bisognosi può garantire oggetti potenti per far pendere l’ago della bilancia verso il proprio team. Usando le carte Revival trovate nell’arena e rianimando i compagni si possono sorprendere le squadre avversarie che pensano che un team sia stato sconfitto.

I giocatori possono anche attendersi nuovi contenuti che saranno introdotti regolarmente durante la stagione e che includono nuovi personaggi giocabili tra cui scegliere per creare nuove combinazioni, nuovi Battle Pass con costumi e ricompense esclusive, eventi a cui partecipare per ottenere costumi, emote, nuovi dialoghi e molto altro. Gli utenti possono partire in vantaggio nel gioco seguendo l’account X (Twitter) di My Hero ULTRA RUMBLE: diversi item in-game verranno dati durante il giorno dell’uscita in base ai follower della pagina.

