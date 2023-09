La Grecia rafforza la sua difesa contro gli incendi: acquistati 4 elicotteri antincendio

La Grecia ha compiuto un importante passo verso il potenziamento delle sue capacità di lotta agli incendi forestali con l’approvazione del ministero delle finanze per l’acquisto di quattro elicotteri antincendio da trasporto pesante. Questa decisione è stata annunciata ieri dal ministro delle finanze, Kostis Hatzidakis, come parte di un piano nazionale per migliorare il servizio pubblico antincendio del paese.

L’investimento complessivo per l’acquisto di questi quattro elicotteri ammonta a una cifra significativa di 100 milioni di Euro, dimostrando l’impegno del governo greco nella prevenzione e nella gestione degli incendi forestali. Questi elicotteri non solo saranno essenziali per la lotta contro i roghi, ma avranno anche un ruolo fondamentale nella logistica e nel trasporto di attrezzature e risorse per le operazioni antincendio.

La flotta dei vigili del fuoco greci sarà notevolmente potenziata grazie a questi nuovi mezzi aerei, che garantiranno una maggiore efficienza e rapidità nell’affrontare situazioni di emergenza. La capacità di trasporto pesante di questi elicotteri consentirà il trasferimento rapido di squadre antincendio, attrezzature specializzate e persino container di approvvigionamento nei luoghi critici.

Questa mossa riflette la crescente preoccupazione del governo greco per la crescente minaccia degli incendi forestali, che possono causare devastazione ambientale e danni significativi alle comunità locali. L’acquisto di questi elicotteri antincendio è un passo avanti nella preparazione e nella risposta alle emergenze legate agli incendi forestali, e dimostra l’impegno del paese nel proteggere le risorse naturali e la sicurezza dei suoi cittadini.

Inoltre, questa notizia potrebbe avere un impatto positivo sulla creazione di posti di lavoro, dato che la manutenzione e la gestione di questi elicotteri richiederanno personale altamente specializzato. L’investimento nell’equipaggiamento antincendio non solo migliorerà la capacità del paese di affrontare le emergenze, ma potrebbe anche stimolare l’economia attraverso la creazione di opportunità lavorative.