Disney+ vuole limitare la condivisione delle password: ecco come

A partire da novembre Disney+ avvierà una sperimentazione in Canada relativa al monitoraggio della condivisione delle password.

Così come altre piatteforme streaming, anche Disney+ vuole limitare la condivisione della password, ed in Canada sono già pronti dei piani precisi per cercare di attuare questo piano.

Per il Canada ci sarà un contratto di abbonamento aggiornato, che entrerà in vigore a partire dall’ 1 novembre 2023. Questo aggiornamento non consentirà alle persone non presenti nel nucleo familiare di utilizzare l’account.

Disney+ potrebbe, a sua discrezione, analizzare l’uso dell’account per determinare la conformità dell’accordo. Se verrà stabilita una violazione potrebbe limitare o interrompere l’accesso al servizio e/o adottare qualsiasi altra misura consentita dal contratto.

Attualmente si tratta di una misura diffusa solo per il Canada, mentre per quanto riguarda gli Stati Uniti ancora non è stata condivisa un’iniziativa del genere.

Il CEO Disney Bob Iger ha dichiarato a riguardo: