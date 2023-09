Alan Wake 2: un video riassume gli eventi del primo capitolo in vista dell’arrivo del sequel

IGN ha pubblicato un video in cui Sam Lake riassume gli eventi di Alan Wake in vista dell'ormai imminente arrivo del secondo capitolo.

IGN ha pubblicato un nuovo video di Alan Wake 2 in cui Sam Lake riassume gli eventi della storia del primo capitolo in vista dell’arrivo del sequel. Nel filmato, che trovate qui sotto, Lake ripercorre la storia fino al momento in cui Alan rimane intrappolato nel luogo Buio. Se avete giocato il primo capitolo ricorderete sicuramente che tutto è iniziato con la scomparsa di Alice, la moglie dello scrittore. Nel tentativo di ritrovarla, Alan si ritroverà ad esplorare i boschi che circondano il Cauldron Lake, finendo con l’imbattersi in figure ricoperte d’ombra e in eventi a dir poco surreali. Vediamo il filmato:

Ricordiamo che Alan Wake 2 è stato descritto da Remedy come il più grande progetto mai sviluppato dal team e includerà la presenza di toni più macabri e di una sceneggiatura molto più corposa rispetto al precedente episodio. In questo nuovo capitolo ci troveremo a vestire i panni di due protagonisti, Alan e Saga Anderson, con due storie che risulteranno in qualche modo interconnesse.

Alan Wake 2 sarà disponibile a partire dal 27 ottobre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.