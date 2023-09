Zorro: il teaser trailer della serie reboot

Ecco il teaser della serie reboot su Zorro, che Prime Video ha già acquisito in alcuni Paesi.

Online è stato diffuso il teaser trailer della serie reboot su Zorro, che vedrà impegnato alla regia Javier Quintas. La serie in lingua spagnola sarà presentata in anteprima al Mipcom il 15 ottobre. Prime Video ne ha acquisito i diritti in alcuni Paesi (escludendo, fino ad ora, l’Italia).

Ecco il filmato.

Ambientato nella Los Angeles del 1834, “Zorro” vede protagonista Miguel Bernardeau, (“Elite”) nel ruolo omonimo, interpretando una nuova versione di Diego de la Vega. Bernardeau recita al fianco di Renata Notni (“El Dragón: Il ritorno di un guerriero”) nel ruolo di Lolita Márquez. Completano il cast Dalia Xiuhcoatl, Paco Tous, Emiliano Zurita e Joel Bosqued.

“Zorro” è prodotto da John Gertz, fondatore di Zorro Productions Inc. e produttore dei film “La maschera di Zorro” e “La leggenda di Zorro”, insieme a David Martínez, David Cotarelo, Sergio Pizzolante, Angela Agudo. E poi sono coinvolti anche Andy Kaplan per KC Global Media e Jesús Torres e Glenda Pacanins di NoStatusQuo Studios

La serie sarà divisa in 10 episodi, ed è stata scritta da Carlos Portela (“Velvet Collection”) e diretta da Javier Quintas (“Money Heist”), Jose Luis Alegría (“Toy Boy”) e Jorge Saavedra (“Mr Smith e Mrs Wesson”).