Once Upon a Studio: il corto dei 100 anni su Disney+ dal 16 ottobre

Dal 16 ottobre sarà distribuito su Disney+ il cortometraggio sui 100 anni della Casa di Topolino dal titolo Once Upon a Studio, che mostrerà alcuni dei personaggi più iconici della storia Disney.

Ecco il trailer italiano.

In Once Upon a Studio, i personaggi dei Walt Disney Animation Studios si ritrovano in una divertente ed emozionante reunion, per realizzare una foto di gruppo in occasione del 100° anniversario Disney.

Con 543 personaggi da oltre 85 lungometraggi e corti Disney, Once Upon a Studio accoglie eroi e antagonisti, principi e principesse, aiutanti e stregoni – in un nuovo stile che unisce animazione tradizionale e computer grafica – per celebrare 10 decenni di storie, talento e progressi tecnologici.

Once Upon a Studio è scritto e diretto da Dan Abraham e Trent Correy e prodotto da Yvett Merino e Bradford Simonsen.

Ricordiamo che ottobre sarà un mese caratterizzato dagli appuntamenti a tema Halloween su Disney+. Tra questi ci sarà anche la serie reboot su Piccoli Brividi.

