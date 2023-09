Non solo fantatecnologia: New York usa davvero un robot per sorvegliare la metropolitana

La città di New York rivoluziona la sicurezza urbana con l’introduzione del robot di polizia K5, un’innovativa creazione della società Silicon Valley Knightscope.

Il sindaco Eric Adams ha ufficialmente presentato il robot K5, alto un metro e mezzo, alla stazione della metropolitana della 42esima strada a Times Square. Pur non essendo un supereroe, il robot è destinato a migliorare significativamente gli sforzi di sicurezza pubblica nella città. Mossa dalla società Knightscope, la macchina è dotata di una serie di telecamere di sorveglianza che monitorano costantemente la stazione della metropolitana, contribuendo a scoraggiare attività illecite e a migliorare la sicurezza dei cittadini.

.@NYCMayor with the robocop, which cannot make the heart with the mayor because it has no arms pic.twitter.com/vuvkmslYwz

— katie honan (@katie_honan) September 22, 2023