Kevin Bacon non accettava la fama dopo Footloose

Kevin Bacon ha di recente dichiarato di non aver gradito la fama arrivata all’inizio della carriera, dopo il successo di Footloose. Addirittura, ha anche parlato del fatto che non aveva idea di che tipo di progetto cinematografico ci fosse dietro al film.

Ecco le sue parole:

Quando sono diventato una pop star, l’ultima cosa che volevo era essere era una pop star. Ero già passato alla fase ‘Voglio essere Dustin Hoffman o Meryl o John Cazale o De Niro. Vogli lavorare con Scorsese. Voglio fare Cechov.’ Capite cosa intendo? Ero interessato a fare l’attore serio, e all’improvviso mi è stata data questa cosa che non era completamente da attore serio. Quindi l’ho rifiutato in toto. Ho provato ad auto-sabotare quella parte di me e la mia popolarità.