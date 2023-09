Antimateria sotto la lente: la straordinaria scoperte che ridisegnano le regole dell’Universo

Nel vasto panorama dell’universo, l’antimateria emerge come protagonista di un’affascinante storia scientifica che rimette in gioco alcune teorie e aspettative degli studiosi. Ciò di cui si sono occupati i fisici è stata l’osservazione dell’effetto della gravità sul moto dell’antimateria. I risultati di questa osservazione suggeriscono che l’antimateria, come la sua controparte materiale, risponde alla forza di gravità.

Il comportamento ribelle dell’antimateria

Fin dai giorni delle elementari, abbiamo appreso che la materia è ciò che ci circonda: ogni cosa con massa e occupante uno spazio. In conformità con la legge universale della polarità, ogni elemento nell’universo ha il suo opposto, e così la materia ha trovato il suo contraltare nell’antimateria. Ciò che rende l’antimateria straordinaria è il suo comportamento apparentemente ribelle rispetto alle leggi della gravità. Ad esempio, mentre l’elettrone della materia è carico negativamente, l’antimateria presenta una controparte carica positivamente nota come positrone. Queste particelle, come immagini specchiate, si fondono quando si incontrano, dando vita agli atomi di anti-idrogeno.

Ciò che rende l’antimateria così affascinante è il suo rispetto per le leggi della gravità, una caratteristica che ha sorpreso gli scienziati. Nonostante la tendenza dell’universo a creare particelle di materia e antimateria in proporzioni eguali, quando queste entità cosmiche si scontrano, si annullano a vicenda, generando un’esplosione di raggi gamma.

Questo spettacolo cosmico pone una domanda intrigante

Se durante il Big Bang sono emerse sia materia che antimateria, perché il nostro universo è prevalentemente dominato dalla materia regolare?

Per risolvere questo enigma, i fisici hanno esplorato varie teorie, alcune delle quali mettono in dubbio il comportamento dell’antimateria. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che l’antimateria potrebbe essere respinta dalla gravità anziché attratta da essa. La creazione di antimateria è un processo complesso, e solo una quantità minima è stata prodotta nella storia dell’universo.

L’ esperimento ALPHA

La collaborazione ALPHA del CERN (Organizzazione europea per la ricerca nucleare) ha intrapreso un esperimento innovativo per esplorare la relazione tra antimateria e gravità. L’Antihydrogen Laser Physics Apparatus (ALPHA), noto anche come AD-5, è un esperimento presso il deceleratore di antiprotoni del CERN, progettato per intrappolare gli antiidrogeni in una trappola magnetica e condurre esperimenti su di essi. L’obiettivo, in questo caso specifico, era determinare se l’antimateria segue l’influenza gravitazionale come la materia ordinaria. La gestione e il trasporto delle fragili antiparticelle sono operazioni difficili e pericolose che complicano ulteriormente le cose. Nonostante la gravità sia sorprendentemente debole rispetto ad altre forze cosmiche, come l’elettromagnetismo, gli scienziati hanno dimostrato che l’antimateria e la materia rispondono alla gravità in modo identico.

La gravità preferisce la materia?

Questo potrebbe essere il segreto del predominio della materia rispetto all’antimateria. L’esperimento condotto dal team ALPHA, che ha coinvolto il rilascio di particelle di antimateria in un cilindro simile alla “Torre di Pisa” e la regolazione dei campi magnetici, ha confermato questa scoperta. Un’altra domanda che si pongono i ricercatori è: la gravità potrebbe segretamente preferire un tipo di materia all’antimateria? Se confermato, La gravità potrebbe segretamente preferire un tipo di materia alla sua controparte di antimateria? Se così fosse, questa potrebbe essere la chiave per spiegare perché il nostro universo è prevalentemente pieno di materia regolare, In questo intricato balletto tra particelle e forze cosmiche, l’antimateria svela ancora più segreti, portando la conoscenza dell’universo a nuove vette di consapevolezza.