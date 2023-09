Vasco Rossi: il Supervissuto – Vasco racconta com’è nata Albachiara

Ecco il video estratto da Vasco Rossi: il Supervissuto, in cui il rocker di Zocca racconta la nascita di Albachiara.

Da oggi, 27 settembre, è online su Netflix la docuserie Vasco Rossi: il Supervissuto, che racconta di come il rocker di Zocca abbia cavalcato i decenni, divenendo la rockstar italiana per eccellenza. Netflix ha pubblicato un filmato che si sofferma sulla nascita di Albachiara.

Ecco il video.

In questo filmato vediamo Vasco Rossi affacciarsi dalla finestra in cui ha visto per la prima volta la ragazza che ha messo al centro della canzone Albachiara.

Secondo le parole di Vasco Rossi:

Attorno a questa visione ho cominciato a costruire questa storia di una ragazza pulita che studiava, una cosa controcorrente rispetto agli anni Settanta, considerando che all’epoca non c’era lo studio al centro della vita. Ricordo il momento esatto in cui ho scritto la canzone, stavo aspettando degli amici che dovevano suonare al campanello, ed in pochi minuti ho scritto Albachiara.

Questi e tanti altri dettagli della vita di Vasco Rossi sono presenti nella docuserie Netflix Il Supervissuto, disponibile da oggi, 27 settembre, su Netflix.