The Departed: la produzione voleva fare un franchise, ma Martin Scorsese si è rifiutato

Martin Scorsese ha raccontato di come abbia rifiutato di trasformare The Departed in un franchise.

Le scelte anti blockbuster di Martin Scorsese riguardano non solo le sue dichiarazioni, ma si sono rivelate tali anche all’atto pratico. Il regista ha di recente parlato del suo rifiuto nel trasformare The Departed in un franchise.

Scorsese si è in particolare soffermato sul fatto che la produzione non approvava il finale con entrambi i personaggi protagonisti morti. Ecco le sue parole:

Quello che volevano era un franchising. Non si trattava di una questione morale su chi vive e chi muore. E poi i componenti dello Studio se ne sono andati [dalla stessa proiezione di prova] ed erano molto tristi, perché semplicemente non volevano quel film. Volevano il franchising. Il che significava che non potevo più lavorare con loro.

Ed ha continuato:

Mi sono reso conto che non avrei potuto lavorare se avessi dovuto fare film in quel modo. Se questo fosse l’unico modo in cui mi è stato permesso di fare film, allora dovrei smettere. Perché i risultati non erano soddisfacenti. A volte è stato estremamente difficile, e continuando in quella maniera non ce l’avrei fatta. Sarei morto. E così ho deciso che era finita, davvero.

E così Martin Scorsese ha chiuso i suoi rapporti con la Warner Bros.