Street Fighter 6: A.K.I. è ora disponibile come ventesimo personaggio giocabile

La spooky season si avvicina, dunque è il momento perfetto per introdurre A.K.I. nel roster di Street Fighter 6. Disponibile da oggi su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, i giocatori possono esplorare il World Tour per trovare il 20° Maestro che si aggira nella modalità per giocatore singolo, equipaggiare il proprio avatar con le mosse pericolosamente velenose di A.K.I. in Battle Hub e sfidare altri giocatori in Fighting Ground. Vi postiamo qui anche la video guida ufficiale al personaggio, insieme alla sua main theme.

I nuovi contenuti e aggiornamenti in arrivo per il gioco insieme all’uscita di A.K.I. includono, nel World Tour, l’aggiunta delle Missioni Maestro di A.K.I., nuovi PNG e nuove ambientazioni.

Nel Fighting Ground:

Aggiunta della storia di A.K.I. alla modalità Arcade.

Battle Hub

Il negozio Hub Goods ora include l’outfit 2 di A.K.I., i colori 3-10 di A.K.I. e gli accessori per l’avatar della Street Fighter League.

In generale, è stato aggiunto il supporto per lo spagnolo latino-americano nei sottotitoli e in altri testi, diventando così la 14ª lingua del gioco supportata. Sono state aggiunte impostazioni personalizzate per la visualizzazione delle stanze e sono state ampliate le funzionalità della modalità Allenamento. Per evitare che vengano eseguite Super Art involontarie, il tempo di riconoscimento di alcuni comandi delle Super Art è stato ridotto. A causa di questa modifica, i giocatori devono inserire i loro comandi più velocemente o la Super Art potrebbe non essere eseguita. Altre correzioni e aggiustamenti di bug vari; le note complete della patch sono disponibili qui.

A partire da oggi, i giocatori possono sbloccare A.K.I. possedendo o acquistando la Street Fighter 6 Deluxe Edition, la Ultimate Edition, l’Year 1 Character Pass/Ultimate pass oppure acquistando A.K.I. singolarmente per 350 Fighter Coins insieme al suo Outfit 1 e i colori 1 e 2. I giocatori possono provare il nuovo personaggio gratuitamente per un’ora – se ne hanno il coraggio – riscattando un biglietto Rental Fighter, ottenibile nel Fighting Pass del gioco. Ma ci sono ancora tonnellate di nuovi contenuti da attendere con Ed, Akuma e molto altro in arrivo in Street Fighter 6 nel “Year 1”.

