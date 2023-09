Horizon Forbidden West: Complete Edition per PS5 e PC annunciato con data d’uscita

Sony ha annunciato l'arrivo di Horizon Forbidden West: Complete Edition per PS5 e PC. Ecco la data d'uscita.

Dopo i vari rumor emersi nelle scorse ore, è arrivata la conferma ufficiale: Horizon Forbidden West Complete Edition per PS5 e PC è stato annunciato ufficialmente da Sony con data d’uscita. L’edizione completa della nuova avventura di Aloy sarà disponibile a partire dal 6 ottobre su PS5. Per quanto riguarda la versione PC, invece, non è stata ancora fornita una data d’uscita precisa.

L’annuncio è arrivato con un post sul PlayStation Blog che include tutti i dettagli sui contenuti della nuova edizione. Su PS5, Horizon Forbidden West: Complete Edition includerà i seguenti contenuti al lancio:

Horizon Forbidden West per PS5

DLC Burning Shores per PS5

Colonna sonora digitale

Artbook digitale

Fumetto digitale Horizon Zero Dawn Vol. 1: The Sunhawk

Contenuti extra per la modalità Foto (posa e pittura facciale speciali)

Abito d’élite Colosso Carja ·Arco corto Colosso Carja

Abito d’élite Tuono Nora

Fionda Tuono Nora

Pezzo Squarciavento Alfa per Batosta Meccanica

Pacchetto risorse

La nuova edizione sarà disponibile al prezzo di 69,99 euro. La versione PC, invece, arriverà su Steam e Epic Games Store ad inzio 2024. Restiamo dunque in attesa di saperne di più anche per quanto riguarda funzionalità e specifiche tecniche.