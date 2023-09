Fringuelli zebrati: la ricerca di un compagno ha la priorità rispetto ad altre attività

Uno studio recente condotto sui maschi di fringuelli zebrati ha rivelato che, quando si tratta di cercare un compagno, essi mettono questa priorità al di sopra di qualsiasi altra attività. Questa ricerca, condotta da un team di scienziati, ha evidenziato che i maschi di questi uccelli reagiscono istintivamente alla presenza di una potenziale compagna, abbandonando immediatamente qualsiasi altra attività in corso.

Solitamente, un maschio di fringuelli zebrati è coinvolto in diverse attività, come la ricerca di acqua o il perfezionamento del canto appreso dal padre. Tuttavia, quando percepisce la vicinanza di una femmina, tutte queste attività passano rapidamente in secondo piano.

Il dottor Vikram Gadagkar, uno dei ricercatori coinvolti nello studio presso l’Istituto Zuckerman della Columbia University, ha sottolineato che questa è la prima volta che si sono riscontrati segni di questa reprioritizzazione del comportamento nei maschi di fringuelli zebrati a livello di specifiche cellule cerebrali. Questo fenomeno sembra essere correlato al rilascio di dopamina, un segnale chimico generato da particolari cellule cerebrali.

In passato, il team di ricerca aveva già studiato il comportamento di questi uccelli mentre eseguivano il loro canto per attrarre le femmine. Quando un uccello sbagliava durante l’esercizio, si verificava una diminuzione della produzione di dopamina, il che sembrava funzionare come un segnale interno di errore. Al contrario, quando l’esibizione canora aveva successo, la dopamina aumentava, fungendo da segnale di ricompensa interna per la buona performance.

Nel contesto dello studio attuale, i ricercatori hanno misurato le variazioni nella produzione di dopamina quando un uccello doveva scegliere tra diverse attività, come l’esercizio del canto, la ricerca di acqua o il corteggiamento di una femmina. I risultati hanno mostrato che i segnali di errore della dopamina, che in passato avevano un ruolo in attività come la ricerca di acqua o l’esercizio del canto, venivano notevolmente ridotti quando era in gioco il corteggiamento.

Questo studio getta nuova luce sulla complessità delle dinamiche comportamentali dei fringuelli zebrati e potrebbe avere implicazioni più ampie per la comprensione del comportamento di apprendimento in varie specie animali, compreso l’essere umano.