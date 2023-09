Final Fantasy XIV: tutte le novità della patch Growing Light

Durante la trasmissione speciale della 79° Letter from the Producer LIVE dal Tokyo Game Show, il produttore e direttore Naoki Yoshida ha annunciato la patch 6.5 di Final Fantasy XIV Online: “Growing Light“, in arrivo martedì 3 ottobre 2023. Scopriamo insieme cosa comporterà questo tanto atteso aggiornamento, anche grazie al trailer apposito, con il quali i giocatori possono dare un primo sguardo alle avventure in arrivo, tra cui nuove missioni dello scenario principale, un raid d’alleanza, trial e molto altro ancora.

Qui sotto elenchiamo i dettagli della patch 6.5:

Nuove missioni dello scenario principale (parte 1): il nuovo capitolo della storia del Warrior of Light;

Un nuovo dungeon: ti aspettano delle nuove missioni nel The Lunar Subterrane;

Nuovo Trial – The Abyssal Fracture – Ti aspetta una nuova battaglia sfidando Zeromus alle difficoltà Normal ed Extreme;

Nuovo trial Unreal: combatti contro il temibile Thordan nel The Singularity Reactor (Unreal);

Un nuovo raid dell’alleanza: Myths of the Realm #3 – Esplora i misteri di Thaleia;

Espansione Duty Support – Con l’aggiunta del Duty Support ai dungeon di Drowned City of Skalla, Burn e Ghimlyt Dark, ora è possibile giocare a tutti i dungeon

dello scenario principale da A Realm Reborn™ fino a Endwalker™ da soli.

Varie modifiche ai job;

Aggiornamenti al PvP;

Inizio della PvP Series 5.

Aggiornamenti UI e minimappa di Crystalline Conflict

Aggiornamenti Island Sanctuary – Nuovi livelli Sanctuary, visioni, e zone di raccolta, oltre a nuovi materiali, oggetti creabili, raccolti, animali, creazioni artigianali, strutture e altro!

Nuova Custom Deliveries Client: Margrat

Aggiornamenti vari – La possibilità di immagazzinare oggetti nell’armoire, come anche nuovi accessori cosmetici, cavalcature, minion, emote e altro ancora.

Durante la trasmissione, Yoshida ha inoltre condiviso altri dettagli sui nuovi contenuti che arriveranno nella patch 6.51 e 6.55, inclusi:

Nuovo dungeon Variant – Aloalo Island (Patch 6.51)

Nuovo dungeon Criterion – Another Aloalo Island / Another Aloalo Island (Savage) (Patch 6.51)

Crystalline Conflict – Nuova arena: The Red Sands (Patch 6.51)

Missioni miglioramento strumenti – Splendorous Tools (Patch 6.51)

Nuove missioni scenario principale (parte 2) (Patch 6.55)

Tataru’s Grand Endeavor (Patch 6.55)

Somehow Further Hildibrand Adventures (Patch 6.55)

Missioni miglioramento armi – Manderville Weapons (Patch 6.55)

Missioni Alleanza Tribal Endwalker (Patch 6.55)

Maggiori informazioni sull’espansione recentemente annunciata, Dawntrail, saranno fornite durante il FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2023 di Londra il 21-22 ottobre 2023, e al Fan Festival 2024 a Tokyo, in programma il 7-8 gennaio 2024.

