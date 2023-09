Aquaman e il Regno Perduto: su Twitter è in trend l’hashtag #BoycottAquaman2

Collider ha segnalato che su Twitter è andato in trend l’hashtag #BoycottAquaman2, dedicato ad Aquaman e il Regno Perduto. Il film con Jason Momoa sarebbe entrato al centro di un dibattito tra fan per la presenza di Amber Heard, e per il ritorno di Zack Snyder nel DCU.

Secondo quanto riportato da Collider, ci sarebbero diversi fan che avrebbero voluto vedere rimpiazzata Amber Heard nei panni di Mera. La stessa attrice ha dichiarato che il suo ruolo è stato ridimensionato, ma il regista James Wan ha risposto affermando che si è sempre trattato di un ruolo minore.

L’effetto della causa persa da Amber Heard contro Johnny Depp sembra si stia facendo sentire, in qualche modo. Ma l’hashtag #BoycottAquaman2 potrebbe avere anche altre ragioni.

Ci sarebbero alcuni appassionati che starebbero cercando di fare pressione sulla Warner Bros. in maniera tale che ridiano a Zack Snyder la possibilità di lavorare sul DC Cinematic Universe. A quanto pare l’uscita di Justice League nella visione del regista non è bastata ad alcuni appassionati.

Aquaman e il Regno Perduto uscirà in Italia il 20 dicembre.