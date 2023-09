Alimentazione: i cibi da evitare dopo le 18 per una salute migliore e per perdere peso

Esistono nove alimenti da evitare dopo le 18:00 se il tuo obiettivo è perdere peso, prevenire il gonfiore e favorire una buona digestione. Mentre in alcuni paesi come Danimarca, Norvegia e Finlandia la cena è servita alle 17:00 o alle 18:00, in Spagna, Grecia e nel Sud Italia, soprattutto d’estate, si cena spesso dopo le 22:00. Tuttavia, gli esperti sostengono che i paesi nordici abbiano ragione, poiché mangiare dopo le 18:00 può avere effetti negativi sulla salute, sulla gestione del peso, sul sonno e sulla longevità.

Formaggi grassi e stagionati: formaggi come il Gorgonzola, il Taleggio, il Mascarpone e il Brie, ricchi di grassi saturi, possono richiedere fino a 5 ore per essere digeriti. È preferibile optare per formaggi freschi e magri come la ricotta di mucca, i fiocchi di latte o lo stracchino nelle ore serali. Carni grasse: le carni grasse come la bistecca o l’hamburger possono essere pesanti da digerire e causare problemi di sonno. È meglio preferire carni magre come il pollo, il tacchino, piccole porzioni di legumi o uova per la cena. Cibi fritti: i cibi fritti possono rimanere nello stomaco e causare disturbi digestivi come bruciore di stomaco o reflusso, influenzando negativamente la serata o la notte. Si dovrebbero preferire metodi di cottura più leggeri come il forno o il vapore, evitando le patatine fritte. Cibi piccanti: i cibi piccanti non solo possono causare indigestione, ma anche aumentare la temperatura corporea, rendendo difficile addormentarsi. È consigliabile evitare pepe e peperoncino, sostituendoli con erbe aromatiche come prezzemolo, salvia, origano, rosmarino e basilico. Cavoli e verze: anche se ricchi di nutrienti benefici, cavoli e verze richiedono molto tempo per essere digeriti, fino a 5 ore. Broccoli, cavolini di Bruxelles e cavolfiore hanno tempi di digestione lunghi e possono causare gonfiore. È meglio consumarli durante il giorno. Pesci grassi sott’olio: i pesci grassi come il salmone, le aringhe e lo sgombro richiedono una digestione più lunga rispetto ai pesci bianchi. Se sono conservati sott’olio, il lavoro del sistema digestivo è ancora più impegnativo. È consigliabile evitarli di sera e optare per filetti di pesce bianco come il merluzzo o il nasello. Gelati e dolci: i gelati sono ricchi di zuccheri e calorie che spesso non vengono bruciate, a meno che non si pratichi attività fisica. Gli zuccheri possono causare picchi glicemici. Si dovrebbero preferire sorbetti senza zucchero o frutta fresca di stagione. Cioccolato: il cioccolato contiene sostanze eccitanti come la caffeina e la teobromina, che possono interferire con il sonno. Il cioccolato al latte, inoltre, è ricco di grassi e può affaticare il fegato. Si consiglia di sostituirlo con cioccolato amaro senza zucchero. Insalata: nonostante sia considerata sana, l’insalata è composta da varie verdure crude che possono essere difficili da digerire, soprattutto di sera quando il processo digestivo rallenta. Questo può portare a fermentazione nello stomaco, causando gonfiore e interrompendo il sonno. L’insalata dovrebbe essere consumata a pranzo invece che a cena.