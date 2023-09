Taylor Swift – The Eras Tour Concert Film: anche in Italia l’evento musicale al cinema

A seguito della richiesta record per le proiezioni del film concerto Taylor Swift – The Eras Tour Concert Film in tutto il Nord America, Nexo Digital porterà il film nelle sale italiane: trovate l’elenco dei cinema aderenti sul sito ufficiale e vi riportiamo la nota diffusa in merito dal circuito UCI Cinemas, che presenta una parte considerevole delle sale aderenti all’iniziativa.

UCI Cinemas, parte di ODEON Cinemas Group, il più importante circuito cinematografico europeo facente capo alla società AMC, annuncia che proietterà il film concerto nelle sue sale cinematografiche a partire dal 13 ottobre 2023. Le prevendite sono aperte e tutti possono acquistare i biglietti in Italia per immergersi nel film concerto Taylor Swift – The Eras Tour Concert Film nelle multisala UCI, dotate di maxischermi e sistemi audio all’avanguardia. In omaggio al numero preferito di Taylor Swift, il 13, i biglietti avranno il prezzo di 19,89 euro per adulti e 13,13 euro per gli Under 14, più 1 euro per il supplemento internet.

La prima proiezione avrà inizio alle ore 18.00 del 13 ottobre. Il film concerto Taylor Swift – The Eras Tour Concert Film sarà poi proiettato in più orari in tutti i cinema UCI a partire dal 13 ottobre nelle giornate di venerdì, sabato e domenica per soddisfare la grande richiesta. Il film concerto Taylor Swift – The Eras Tour Concert Film sarà disponibile anche negli schermi IMAX e iSense.

Il concerto fenomeno è passato alla storia battendo ogni record durante la prima parte del tour negli Stati Uniti, e le tappe del Regno Unito ed europee del tour prenderanno il via il 9 maggio 2024 a Parigi e si concluderanno il 17 agosto 2024 a Londra. I fan del Regno Unito e d’Europa ora potranno vivere l’incredibile esperienza del tour sul grande schermo contemporaneamente ai fan di Stati Uniti, Canada e Messico, prima che lo stesso sbarchi nel Continente. I fan italiani potranno assistere a questo incredibile evento nelle multisala italiane di UCI Cinemas dal 13 ottobre.

UCI Cinemas è orgogliosa di portare Taylor Swift – The Eras Tour Concert Film nelle proprie multisala grazie alla partnership con la propria casa madre AMC Theatres, la più importante catena cinematografica al mondo. AMC agisce in qualità di distributore del film concerto al fianco del partner Trafalgar Releasing, assicurandosi location e schermi con molti altri operatori cinematografici in tutto il mondo.

A seguito dell’annuncio dell’uscita nelle sale degli Stati Uniti, Canada e Messico, Taylor Swift – The Eras Tour Concert Film ha stabilito un nuovo record per AMC, grazie alla sfrenata corsa dei fan per acquistare un biglietto. Nel primo giorno di vendita è stato stabilito un nuovo record con 26 milioni di dollari di incassi, un nuovo traguardo per il “day one” di un singolo titolo nei cinema AMC, precedentemente detenuto da SPIDER-MAN: NO WAY HOME nel 2021. UCI Cinemas si aspetta che l’alto livello di partecipazione a questa esperienza cinematografica sarà simile anche in Italia. Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito ucicinemas.it che sarà aggiornato costantemente con l’arrivo di nuovi dettagli. Le informazioni sul prezzo del biglietto, al momento, sono indicative e supplementi al prezzo base potranno essere applicati.

