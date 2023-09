Sekiro: Shadows Die Twice supera le 10 milioni di copie vendute

Sekiro: Shadows Die Twice ha superato ufficialmente le 10 unità di copie vendute. Un ulteriore successo per il titolo FromSoftware.

Grande successo per Sekiro: Shadow Die Twice. Il gioco Fromsoftware ha ufficialmente superato le 10 milioni di copie vendute negli ultimi quattro anni, segnando uno dei più grandi traguardi mai raggiunti dal celebre studio giapponese. Il titolo, vincitore del premio come Miglior Gioco ai The Game Awards 2019, non ha ricevuto alcun DLC, ma non è da escludere che il gioco possa tornare nel prossimo futuro con un seguito.

Sekiro: Shadow Die Twice è uno dei titoli FromSoftware più apprezzati. Il gioco è ambientato nell’era Sengoku e racconta la storia di un guerriero sfregiato e caduto in disgrazia che si ritrova a dover imparare a combattere usando un braccio protesico dopo la perdita dell’arto.

Sekiro: Shadows Die Twice has officially hit 10 Million Units Sold-Through Globally! pic.twitter.com/LfzGPBV4nv — Sekiro™: Shadows Die Twice (@sekirothegame) September 26, 2023

Rispetto agli altri titoli dello studio, Sekiro introdusse diverse novità di peso a livello di gameplay che contribuirono a rendere l’esperienza ludica ancor più strutturata, ricca e brutale. Il sistema di combattimento si fonda sul bloccare gli attacchi nemici al momento giusto, sfruttando abilità e tempismo per riuscire a sbilanciare l’avversario. L’obiettivo è quello di imparare a leggere i movimenti del nemico, contrastando i suoi attacchi con la perfetta padronanza delle meccaniche di combattimento.

All’impasto ludico poi si aggiungono anche tutte le possibilità offerte dagli innesti del braccio meccanico che possono essere sfruttati in ogni fase del gameplay. Insomma, per chi è sempre stato abituato alle produzioni del team, Sekiro ha rappresentato un bel passo in avanti in termini di innovazione e creatività per l’universo FromSoftware, nonché un ulteriore conferma del talento del celebre team nipponico.

Sekiro: Shadow Die Twice è disponibile per PS4, Xbox One e PC (Steam).