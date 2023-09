Magic: The Gathering – Ecco le immagini delle carte su Jurassic Park

Magic – The Gathering, dopo aver realizzato dei set su Il Signore degli Anelli e sul Doctor Who, a novembre lancerà anche delle carte dedicate a Jurassic Park.

Qui sotto possiamo trovare delle immagini.

Le carte di Magic – The Gathering su Jurassic Park verranno lanciate il 17 novembre. Il set sarà chiamato Lost Caverns of Ixalan. Tra le immagini proposte possiamo vedere il personaggio di Ian Malcolm, interpretato da Jeff Goldblum.

La storia di Lost Caverns of Ixalan si svolge un anno dopo l’invasione di Phyrexia. Varie spedizioni corrono per raggiungere un mondo segreto nascosto sotto Ixalan, pensando che immense ricchezze li attendano. Il set includerà vampiri e tritoni, oltre a un nuovo personaggio introdotto per la prima volta in Wilds of Eldraine.

Questo set contiene carte ispirate a Jurassic Park, che quest’anno celebra il suo 30° anniversario. Le carte conterranno i personaggi, i luoghi e i dinosauri provenienti da tutto il franchise.

Qui sotto potete trovare un link apposito in cui sono presenti i vari set relativi a questa nuova espansione di Magic.