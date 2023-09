La rigenerazione del midollo spinale: la svolta contro la paralisi grazie a una terapia svizzera

Uno studio rivoluzionario condotto da scienziati di .NeuroRestore, in Svizzera, rende realtà la possibilità di invertire la paralisi causata da lesioni al midollo spinale. Pubblicato su Science, questo studio presenta una terapia genica innovativa che ha dimostrato di stimolare la rigenerazione dei nervi in lesioni spinali complete e di guidare questi nervi a ricollegarsi ai loro bersagli naturali, ripristinando così la mobilità.

La sfida della lesione completa del midollo spinale

Quando il midollo spinale subisce una lesione parziale, inizialmente si verifica la paralisi, ma spesso si assiste a un recupero spontaneo della funzione motoria nel tempo. Quando però si tratta di lesioni complete del midollo spinale, questa riparazione naturale non si verifica, e il recupero è quasi inesistente. Il ripristino significativo delle funzioni motorie dopo gravi lesioni richiede strategie che promuovano la rigenerazione delle fibre nervose, ma finora queste condizioni sono rimaste misteriose.

La scoperta fondamentale

Gli scienziati di .NeuroRestore, collaborando con esperti dell’UCLA e della Harvard Medical School, hanno eseguito analisi approfondite per identificare il tipo di neuroni coinvolti nella riparazione naturale del midollo spinale dopo lesioni parziali. Hanno scoperto che non solo le fibre nervose devono rigenerarsi, ma devono anche ricollegarsi ai loro bersagli naturali per ripristinare la funzione motoria. Questa scoperta è stata la chiave di volta fondamentale per lo sviluppo di una terapia genica innovativa.

La Terapia Genica Rivoluzionaria

I ricercatori hanno creato una terapia genica multidirezionale per affrontare questa sfida. Hanno attivato i programmi di crescita nei neuroni identificati per rigenerare le loro fibre nervose. Hanno regolato specifiche proteine per sostenere la crescita dei neuroni attraverso la lesione e hanno utilizzato molecole guida per indirizzare le fibre nervose in rigenerazione verso i loro bersagli naturali al di sotto della lesione. Questa strategia terapeutica riproduce i meccanismi di riparazione del midollo spinale che avvengono naturalmente dopo lesioni parziali.

I risultati sorprendenti

Il trattamento ha portato a risultati straordinari nei topi con lesioni anatomiche complete del midollo spinale, che hanno riacquistato la capacità di camminare, mostrando schemi di andatura simili a quelli dei topi che hanno recuperato naturalmente dopo lesioni parziali. Sebbene ci siano ancora sfide da superare prima che questa terapia genica possa essere applicata all’uomo, questi risultati pionieristici rappresentano un importante passo avanti nella lotta contro la paralisi. Gli scienziati stanno lavorando instancabilmente per sviluppare la tecnologia necessaria per portare questa terapia agli esseri umani.