The Continental: il produttore parla delle possibilità per una seconda stagione

Ora che The Continental è disponibile su Prime Video, il produttore della serie TV spin-off di John Wick ha parlato anche delle possibilità di vedere una seconda stagione.

Ecco cosa ha dichiarato Basil Iwanyk:

L’unico elemento comune a tutti i film di John Wick, quando li giriamo, e che in questo caso accomuna anche lo show televisivo The Continental, è che non parliamo mai di sequel. Siamo così terrorizzati e disperati nel voler essere sicuri che il materiale che stiamo girando stia facendo buon lavoro, che non ci proiettiamo mai in avanti. Non vogliamo tentare gli dei del cinema e della televisione e far loro dire: ‘Oh, stai diventando arrogante e parli di un sequel? Beh, va****o!’ Non voglio farli arrabbiare. Voglio essere umile davanti a loro.