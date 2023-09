Sciopero WGA: gli sceneggiatori raggiungono un accordo

Lo sciopero WGA sembra aver raggiunto un punto di svolta, con gli sceneggiatori che hanno ottenuto un primo accordo con la Alliance of Motion Picture and Television Producers. Si tratta di un patto ottenuto dopo cinque mesi di sciopero.

Ecco il testo del comunicato diffuso dagli sceneggiatori.

Billy Ray, che ha condotto lo sciopero WGA, ha dichiarato:

Riportiamo anche le parole dello sceneggiatore Justin Bateman:

Essere membro di un sindacato e scioperare è diventato fuori moda nella società. Il fatto è che fare parte di un sindacato significa che ti stai sacrificando per gli altri, impegnandoti in qualcosa di più grande di te stesso; impegnandoti perché altri in passato lo hanno fatto per te, e ora tocca a te. Potrebbe trattarsi di risultati che arriveranno solo per dei nuovi membri del sindacato, o per i lavoratori part-time, o gli per anziani, e non necessariamente te, in particolare. Ma non è questo il punto. Il punto non è “tu”. Il punto è TUTTI voi. Il punto è il sindacato, i membri nel loro insieme. Essere in un sindacato è una delle opportunità più fantastiche della vita, avere la possibilità di difendere il gruppo, sia i più forti che i più deboli. Che magnifica esperienza a cui partecipare.