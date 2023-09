Ricettario chimico: una nuova scoperta per spiegare le origini della vita

Lo studio, pubblicato sulla rivista Journal of the American Chemical Society, offre un completo "ricettario chimico" che dettaglia la combinazione delle molecole.

Un team di ricercatori dell’Università di Wisconsin-Madison, guidato dall’astrobiologa Betül Kaçar con il sostegno della NASA, ha pubblicato uno straordinario “ricettario chimico” che raccoglie centinaia di ricette in grado di dare origine alla vita, aprendo così nuove prospettive nella ricerca sulle origini della vita e sulla sua esistenza altrove nell’universo.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Journal of the American Chemical Society, offre un completo “ricettario chimico” che dettaglia la combinazione di molecole, coinvolgendo atomi di tutti i gruppi e serie della tavola periodica, capaci di innescare reazioni autocatalitiche. Queste sono reazioni chimiche che si autoalimentano producendo molecole che incoraggiano la stessa reazione a ripetersi continuamente.

La ricerca si concentra in particolare sulle reazioni di comproproportionation, in cui due composti contenenti lo stesso elemento ma in diversi stati reattivi si combinano per creare un nuovo composto che ha l’elemento in uno stato intermedio rispetto agli stati originali. Perché una reazione chimica sia autocatalitica, il risultato deve anche fornire materiali di partenza affinché la reazione possa verificarsi nuovamente, creando così un ciclo autoalimentante di reazioni.

Questa scoperta potrebbe avere importanti implicazioni nella ricerca di vita extraterrestre, poiché consente di identificare le condizioni più probabili in cui queste reazioni autocatalitiche potrebbero verificarsi, aiutando gli scienziati a focalizzare la ricerca su specifici ambienti planetari.

Betül Kaçar guida un consorzio sostenuto dalla NASA chiamato MUSE (Metal Utilization & Selection Across Eons), che si concentrerà sullo studio delle reazioni che coinvolgono gli elementi molibdeno e ferro. Gli studiosi sono anche entusiasti delle scoperte potenziali che potrebbero emergere dalle parti più insolite del loro “ricettario chimico”.

In conclusione, questa nuova raccolta di reazioni chimiche potrebbe avvicinarci alle risposte a alcune delle domande più fondamentali sulle origini della vita e sulla sua possibilità altrove nell’universo. Essa rappresenta un passo avanti nella nostra comprensione delle condizioni necessarie per la vita, non solo sulla Terra ma anche in altri luoghi del cosmo.

Inoltre, per comprendere meglio la possibilità di vita altrove, è importante considerare gli ingredienti fondamentali per la vita come l’acqua, il carbonio, i nutrienti, l’energia, l’atmosfera, la temperatura, il DNA e l’RNA, e le membrane cellulari, poiché questi elementi sono essenziali per la vita come la conosciamo.