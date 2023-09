Nissan, dal 2030 in Europa solo auto elettriche: “non si torna più indietro”

Lunedì, Nissan Motor ha dichiarato che tutti i nuovi modelli che lancerà in Europa saranno completamente elettrici e che entro il 2030 pianifica di vendere esclusivamente veicoli elettrici nel continente.

“Non c’è più possibilità di tornare indietro”, ha dichiarato il CEO di Nissan, Makoto Uchida, in un comunicato. “Nissan passerà completamente all’elettrico entro il 2030 in Europa – crediamo che sia la cosa giusta da fare per la nostra azienda, i nostri clienti e per il pianeta”.

Il produttore automobilistico giapponese ha annunciato che uno dei due nuovi modelli di veicoli elettrici confermati per l’Europa sarà prodotto presso il suo impianto di Sunderland nel nord dell’Inghilterra.

All’inizio di quest’anno, Nissan ha annunciato gli obiettivi per i modelli di veicoli elettrici, ancora più ambiziosi di quelli comunicati in passato. Il produttore cerca di recuperare terreno in un settore dominato da nuovi arrivati come Tesla, scrive l’agenzia Reuters.

Nel frattempo, Nissan ha dichiarando di voler lanciare 19 nuovi modelli completamente elettrici entro il 2030. In precedenza, Nissan aveva detto che entro il 2026 le auto elettriche rappresenteranno oltre il 90% delle sue vendite in Europa.

Anche Ford e Stellantis prevedono di puntare solo sugli EV in Europa entro il 2030. Volvo ha lo stesso obiettivo, ma su scala globale.