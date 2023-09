NASA nomina il Direttore della Ricerca sugli UFO anche se il gruppo non trova prove aliene

La NASA ha annunciato un nuovo direttore per la ricerca sugli UFO, noti come fenomeni anomali non identificati (UAP). Questo annuncio è stato fatto in risposta a un rapporto di esperti indipendenti che ha auspicato una maggiore raccolta dati sugli UAP. Tuttavia, il rapporto non ha svelato prove di origine extraterrestre per questi fenomeni. L’amministratore della NASA, Bill Nelson, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha parlato del nuovo Direttore, senza rivelarne l’identità. Secondo Reuters, Nelson ha anche condiviso la sua opinione personale sull’esistenza di vita extraterrestre, ritenendo che sia possibile, ma con probabilità basse che esseri ultraterreni abbiano visitato la Terra.

Dal sensazionalismo alla scienza

Il gruppo di studio della NASA, composto da esperti in diversi campi scientifici, è stato creato l’anno scorso ed è stato incaricato di studiare gli UAP. Nel loro rapporto, gli esperti hanno affermato di non avere prove di un’origine extraterrestre per questi fenomeni ma hanno sottolineato l’importanza di spostare la discussione sugli UAP dalla sfera del sensazionalismo a quella della scienza.

La missione principale della NASA è scoprire l’ignoto, e Nelson ha promesso di condividere con il pubblico qualsiasi scoperta futura

Il nuovo direttore della ricerca sugli UFO avrà il compito di coordinare la raccolta di dati e di creare un database per future valutazioni sugli UAP. La NASA dispone di molte risorse, tra cui satelliti per l’osservazione della Terra, che possono essere utilizzate per raccogliere informazioni sugli UAP. Tuttavia, al momento non ci sono fondi specifici assegnati a questa ricerca, e il finanziamento futuro rimane incerto. Nel 2021, il governo degli Stati Uniti ha pubblicato un rapporto sugli UAP che ha rivelato alcuni casi di fenomeni non identificati nei cieli, ma non ha potuto confermare l’origine extraterrestre di questi oggetti. In generale, la comunità scientifica ritiene che siano necessarie ulteriori ricerche e dati per comprendere meglio gli UAP e determinare la loro origine e natura. La ricerca sugli UFO è ancora un campo di studio in evoluzione e rimane uno dei grandi misteri del nostro tempo.