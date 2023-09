Missione Mars Sample Return: diversi ostacoli e complessità per la NASA

La NASA sta affrontando diversi ostacoli nella sua ambiziosa missione Mars Sample Return (MSR), il progetto mirante a riportare campioni da Marte sulla Terra. Una revisione indipendente ha valutato il piano come sostanzialmente inattuabile, mettendo in dubbio la fattibilità della storica missione.

Due elicotteri, un razzo, un lander e un orbiter: questi sono solo alcuni dei mezzi utili alla missione

L’obiettivo di MSR è di raccogliere campioni di rocce e suolo marziano raccolti dal rover Perseverance e riportarli sulla Terra per ulteriori studi. La missione richiede la cooperazione di diversi componenti, tra cui due elicotteri, un razzo, un lander e un orbiter, tutti da costruire e lanciare su Marte entro il 2028. Tuttavia, il rapporto della commissione di revisione indipendente ha dichiarato che queste tempistiche sono irrealistiche, suggerendo che la NASA non potrebbe sperare di avere il lander e l’orbiter pronti prima del 2030.

Fuori budget, e non di poco

Il comitato di revisione ha anche evidenziato preoccupazioni significative riguardo al budget del progetto. Nonostante la NASA abbia richiesto 949,3 milioni di dollari per la missione Mars Sample Return nel suo budget 2024, il rapporto suggerisce che l’intera missione potrebbe costare tra gli 8 e gli 11 miliardi di dollari. Ci sono stati dubbi sul fatto che il progetto possa rientrare in questo budget, il che solleva ulteriori preoccupazioni sulla sua fattibilità. Tuttavia, riportare campioni da Marte è di importanza cruciale per la NASA. I campioni raccolti dal rover Perseverance potrebbero contenere preziose informazioni sulla storia del pianeta rosso e persino sulla ricerca di vita extraterrestre. Il comitato di revisione riconosce l’importanza della missione, non solo per la ricerca scientifica ma anche per i futuri piani dell’agenzia di portare esseri umani su Marte.

Rivedere il progetto

Il rapporto consiglia alla NASA di comunicare meglio l’importanza di MSR, sottolineando il suo potenziale di cambiare la nostra comprensione del sistema solare e la possibilità di vita oltre la Terra. Sottolinea che questo progetto avrà un impatto su tutta la società, la storia e la tecnologia. La NASA deve ora affrontare la sfida di rendere fattibile questa missione cruciale per il futuro dell’esplorazione spaziale e della scoperta scientifica.