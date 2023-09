Improvvisamente a Natale mi sposo: trailer e foto del film con Diego Abatantuono

Il Natale, quest’anno, arriva in anticipo: dal 16 novembre, infatti, in tutte le sale cinematografiche sbarca “Improvvisamente a Natale mi sposo“, sequel del fortunato “Improvvisamente Natale”, diretto ancora una volta da Francesco Patierno, dove ritroviamo Diego Abatantuono, Nino Frassica, Michele Foresta (Mago Forrest), Violante Placido insieme alle new entry Elio, Primo Reggiani e al ritorno sul grande schermo di Carol Alt. Vi presentiamo ora le foto ufficiali, il poster e il trailer.

In questo nuovo capitolo, diretto da Francesco Patierno (Improvvisamente Natale, Pater familas, Il mattino ha l’oro in bocca, La gente che sta bene), che è anche autore del soggetto e della sceneggiatura insieme a Federico Baccomo (La gente che sta bene, Abbi fede) il film mantiene l’ambientazione nelle Dolomiti, che questa volta saranno ammantate di neve. sarà il nonno a radunare tutti per dare loro una grande novità: a Natale si sposa. Tra una figlia sospettosa, un prete ficcanaso e un integerrimo sindaco in eterno conflitto, una promessa sposa dall’incerto passato e una nipote alle prese con la prima cotta, Improvvisamente a Natale mi sposo è una commedia spassosa e delicata, distribuita da Notorious Pictures.

Sinossi:

Mancano pochi giorni a Natale e, come ogni anno, la famiglia di Lorenzo (Diego Abatantuono) converge verso il suo albergo per le vacanze natalizie. Lorenzo li ha avvisati che non possono mancare per niente al mondo, visto che ha un annuncio importante da fare… si sposerà! La notizia lascia tutti senza parole ma la più sconvolta è Alberta (Violante Placido), che non vuole proprio accettare la novità. Anzi, si convince che Serena (Carol Alt), la promessa sposa dal passato misterioso, sia una sorta di cacciatrice di dote. Da qui ha inizio una girandola di situazioni esilaranti, tra scoperte e inattese rivelazioni, che porteranno a piccoli e grandi colpi di scena.

