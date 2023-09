Hideki Kamiya lascia PlatinumGames: arriva l’annuncio ufficiale

PlatinumGames ha annunciato che Hideki Kamiya lascerà lo studio il prossimo ottobre, cogliendo l’occasione anche per ringraziare il celebre autore per il contributo apportato in questi anni e per augurargli il meglio. Di seguito vi riportiamo il contenuto integrale dell’annuncio del team:

Ci dispiace annunciare che Hideki Kamiya lascerà PlatinumGames il 12 ottobre 2023″, si legge nel post dello studio giapponese. “Gli siamo riconoscenti per le sue idee creative, la leadership e il contributo alla crescita di PlatinumGames dagli esordi a oggi.” Siamo convinti che continuerà ad avere successo nei suoi prossimi progetti come sviluppatore di videogiochi. Siamo impazienti di vedere l’intera industria diventare un posto migliore anche grazie a lui, e gli facciamo tanti auguri per il futuro.”

Non è chiaro al momento quale sia stato il motivo che ha spinto il noto autore di Bayonetta a lasciare il team. Kamiya non ha fornito spiegazioni dettagliate in merito, ma ha assicurato che continuerà a sviluppare videogiochi, rigorosamente nel suo stile:

“Come annunciato dall’account ufficiale di PlatinumGames su X, lascerò il team il 12 ottobre 2023″, riferisce Kamiya. “Questa decisione è arrivata dopo una lunga considerazione basata sulle mie convinzioni e non è stata assolutamente una decisione facile da prendere. In ogni caso, sento che questa scelta sia la cosa migliore. Continuerò a creare nuove cose nel stile di Hideki Kamiya, spero che terrete gli occhi aperti su quello che arriverà”.