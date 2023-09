Hollow Knight Silksong: la pagina Steam si aggiorna, novità in vista?

La pagina Steam di Hollow Knight Silksong ha subito un aggiornamento silenzioso: novità in vista per il gioco?

Di Hollow Knight Silksong si sono perse le tracce ormai da un po’. Il gioco resta atteso per il 2023, ma il team non ha fornito più aggiornamenti in merito tant’è che tutt’oggi non si conosce la data d’uscita ufficiale. A riaccendere le speranze dei fan è un silenzioso aggiornamento della pagina Steam del gioco.

La scheda di Silksong ha infatti ricevuto nelle scorse ore ben due aggiornamenti, il primo riguardante l’update di una delle immagini presenti in galleria e nell’header promozionale e ieri con una modifica alla struttura della pagina web. Ovviamente ciò non significa che nelle prossime settimane riceveremo sicuramente novità sul gioco, ma non è detto che il team non decida di tornare a mostrare finalmente il gioco più nel dettaglio dopo mesi e mesi di silenzio.

La speranza è quella di ricevere al più presto l’annuncio della data d’uscita. Il gioco resta atteso per quest’anno, ma molto probabilmente uscirà il prossimo anno. Chissà, magari potremo finalmente saperne di più in occasione dei prossimi The Game Awards.

Intanto vi ricordiamo che Hollow Knight: Silksong è l’attesissimo seguito dell’acclamato metroidvania di Team Cherry. Protagonista del gioco è Hornet, principessa combattente e protettrice di Hallownest, che si ritrova ad esplorare un regno completamente nuovo. Catturata e trasportata in questa ambientazione sconosciuta, Hornet dovrà combattere e risolvere i misteri del nuovo regno per cercare di arrivare in cima in una sorta di pellegrinaggio mortale.

Hollow Knight: Silksong sarà disponibile su PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S/X e anche su Xbox Game Pass sin day one.