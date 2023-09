Proteine: i consigli della nutrizionista sul fabbisogno

Le proteine sono molecole vitali per la vita umana e svolgono una vasta gamma di ruoli fondamentali nel corpo umano e negli organismi viventi. Oltre a essere componenti chiave della struttura cellulare, contribuiscono al corretto funzionamento delle cellule.

Il dibattito sul fabbisogno proteico giornaliero ha generato confusione a causa delle numerose diete proteiche emerse negli ultimi anni. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stabilisce un apporto minimo giornaliero di 0,83 grammi di proteine per chilo di peso corporeo, essenziale per il benessere umano. Tuttavia, atleti e individui sottoposti a sforzi fisici regolari richiedono un apporto proteico superiore.

Le opinioni divergono in base alle fonti. L’American College of Sports Medicine consiglia un consumo di proteine tra 1,2 e 1,4 grammi per chilo, mentre l’International Society of Sports Nutrition suggerisce 2 grammi per chilo al giorno per gli atleti agonisti. Alcuni studi indicano che l’assunzione di 1,6 grammi per chilo al giorno può favorire l’aumento della massa muscolare negli sportivi. Per giovani e anziani, il fabbisogno proteico supera la quantità minima consigliata, situandosi intorno a 1,2-1,5 grammi per chilo al giorno.

Silvia Migliaccio, nutrizionista e presidente della Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione, sottolinea che le diverse scuole di pensiero non sono in contraddizione e tengono conto delle diverse categorie di persone con esigenze proteiche specifiche.

È importante mantenere un equilibrio nella dieta e non eccedere nelle dosi di proteine. Gli eccessi proteici possono portare a problemi di digestione, reni, cuore, nausea e altri disturbi. L’adeguata idratazione è fondamentale in questo contesto.

Le proteine sono macromolecole biologiche complesse costituite da catene di amminoacidi. Svolgono varie funzioni nel corpo, tra cui l’azione come enzimi, il trasporto di molecole essenziali, la regolazione del sistema immunitario e l’agire come ormoni. Pertanto, è essenziale assicurare un adeguato apporto proteico per il corretto funzionamento dell’organismo.