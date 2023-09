Doctor Who: il trailer degli Special con David Tennant

Ecco il trailer degli speciali del Doctor Who, che riproporranno il personaggio di David Tennant.

Online è stato pubblicato il trailer che mostra il contenuto degli episodi speciali per i 60 anni del Doctor Who. Al centro delle puntate ci saranno David Tennant e Catherine Tate.

Ecco il trailer.

Nello special sarà presente anche Neil Patrick Harris. Il nuovo trailer presenta Il Quattordicesimo Dottore che offre un breve riassunto di ciò che è accaduto a Donna Noble (Tate) dopo che si sono separati, con la compagna del Dottore a cui è stata cancellata la memoria per salvarle la vita. Se Donna si ricordasse delle avventure vissute con il Dottore, morirebbe immediatamente, anche se il destino sta cercando di unire i due personaggi per un motivo. Il Dottore sa di aver bisogno di aiuto, e cercherà Kate Stewart (Jemma Redgrave) e la sua squadra Unit.

Quando il Dottore e i suoi alleati si renderanno conto di chi li insegue, il Giocattolaio (Neil Patrick Harris) avrà già usato la sua influenza per infiltrarsi nella vita del viaggiatore del tempo. Il nuovo cattivo utilizzerà le sue abilità minacciose per rendere la vita impossibile ai protagonisti della storia, mentre un antagonista della versione classica della serie cercherà di catapultarsi nella contemporaneità. In tutto ciò sembra che il passaggio di consegne tra David Tennant ed il nuovo Dottore possa essere dietro l’angolo.

Gli episodi speciali del Doctor Who usciranno a novembre.