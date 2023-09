Armageddon: Neil DeGrasse Tyson dichiara che ha infranto più leggi della Fisica rispetto a qualsiasi altro film

Che Michael Bay con Armageddon non intendesse fare delle divulgazione scientifica era chiaro, ma a sottolineare il modo grossolano in cui il film ha affrontato i temi della Fisica ci ha pensato il divulgatore Neil DeGrasse Tyson.

Ecco le sue parole:

Posso dire che Armageddon è il film che ha violato più leggi della Fisica in assoluto.

Ma, facendo un parallelo con Moonfall ha aggiunto:

Questo è quello che ho pensato finché non ho visto Moonfall. È stato realizzato durante il periodo della pandemia, sai, ci stava Halle Berry, e trattava di come la Luna si stesse avvicinando alla Terra, e poi scoprono che è cava, e che c’è una Luna fatta di rocce che vive al suo interno. E poi nel film si dice che le missioni Apollo erano state fatte per nutrire la Luna stessa, ed a quel punto ho detto: “Va bene, pensavo che Armageddon avesse il primo posto, ma a quanto pare no”.