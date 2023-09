Squid Game: La Sfida – Il teaser trailer del gioco reality basato sulla serie TV

Online è stato pubblicato il teaser trailer di Squid Game: La Sfida, il gioco reality, basato sulla serie TV che arriverà sulla piattaforma streaming Netflix il 22 novembre.

Ecco il filmato.

Questa è la descrizione di Netflix di Squid Game: La Sfida:

Cosa sono disposte a fare 456 persone in carne e ossa per poter vincere 4,56 milioni di dollari? “Squid Game: La sfida” è il nuovo reality competitivo basato sulla nostra serie di maggior successo di sempre e debutta il 22 novembre, solo su Netflix.

A contendersi la vittoria finale sono oltre 400 concorrenti, Squid Game: La Sfida è uno dei più grandi progetti mai tentati in questo tipo di settore, e mette in palio un premio di oltre 4,56 milioni di dollari.

Nelle prime sfide solo la metà di ciascun gruppo potrà continuare, il che significa che per la maggior parte della serie seguirà un gruppo di concorrenti molto più esiguo.

Chiaramente questo tipo di gioco basato sulla serie TV Squid Game non mette i concorrenti a contatto con la possibilità di morire nel caso in cui la sfida non dovesse esser superata, ma la posta in palio è comunque alta.