The Continental: i primi giudizi di Rotten Tomatoes non promuovono la serie TV su John Wick

Ecco i primi giudizi della critica su The Continental, la serie TV prequel di John Wick.

Online sono stati pubblicati i primi giudizi di Rotten Tomatoes sulla serie TV The Continental, che fa da prequel e spin-off di John Wick. Sull’aggregatore di recensioni si è espressa, fino ad ora, solo la critica, con un 53% di consensi. Non quanto basta per il certificato fresh.

Secondo la critica di Slant Magazine:

La serie è l’equivalente di un albergo economico: poco costoso, senza fascino e generico.

Mentre per The Upcoming:

Sebbene le grandi sequenze d’azione possano creare momenti divertenti, la mancanza di stile e di costruzione del mondo intorno fa sì che The Continental non raggiunga il livello fissato da John Wick.

Roxana Hadadi del New York Magazine ha aggiunto:

Cerca di tirare fuori degli eventi storici reali, e s’impegna a mostrare questioni di sessismo e razzismo, e ci sono anche sottili commenti sul divario tra ricchi e poveri di New York, tutti rigorosamente banali rispetto all’eccentricità consolidata del franchise.

Ma ci sono stati anche giudizi positivi, come quello di Robert Lloyd, che ha scritto:

Se piacciono questo genere di produzioni, piacerà, sicuramente, anche questo.

Mentre il San Jose Mercury News ha riportato: