Stranger Things 5: potrebbe esserci anche Robert Englund

Robert Englund è tornato a parlare di recente della sua esperienza con Stranger Things e della possibilità che il suo personaggio possa apparire anche in Stranger Things 5.

Ecco le sue parole:

Nella quarta stagione di Stranger Things, c’è una sequenza con Natalia [Dyer] che cammina attraverso una sorta di paesaggio da incubo alla Nightmare on Elm Street. E poi c’è la voce fuori campo di Vecna, che ​​dice: ‘Ah, vecchio Victor. Lo ricordo bene. Forse dovrei fargli visita.’ Quindi, nella quinta stagione avranno la possibilità di uccidermi sullo schermo o semplicemente di dire al pubblico che Vecna ​​mi ha ucciso. Ne abbiamo parlato, ma ci sono un sacco di cose che bisognerà portare in scena. Sarebbe divertente per me fare anche una sequenza del genere.