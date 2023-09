Stranger Things: 12enne salva un uomo imparando a rianimare grazie alla serie TV

Un 12enne in Florida è riuscito a salvare la vita di una persona, ricordando le manovre di salvataggio viste in Stranger Things.

Guardare Stranger Things può salvare la vita, sembra assurdo a dirsi ma è ciò che è realmente successo: un 12enne negli Stati Uniti ha salvato un uomo, facendo una manovra di rianimazione imparata attraverso una puntata della serie TV.

L’episodio è accaduto in Florida: il protagonista è stato Austen Macmillan, 12 anni, che si trovava in piscina a casa, con Jason Piquette, di 30 anni. Mentre i due giocavano a trattenere il respiro sott’acqua, Piquette, ad un certo punto, non riemerge più.

Il ragazzino è perciò sceso sul fondo della piscina ha provato a chiedere aiuto, ma, alla fine è stato costretto ad agire da solo. Ricordando le indicazioni sulle manovre di salvataggio di Stranger Things è intervenuto salvando la vita al suo terapista. Tutta la sequenza è stata ripresa da telecamere a circuito chiuso.

Ricordiamo che, attualmente, è in lavorazione la quinta e ultima stagione di Stranger Things.