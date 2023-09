La recensione di Sex Education 4, un epilogo avvincente di amore e crescita e no, non siamo pronti a uscire dal loro mondo.

Iniziamo la recensione di Sex Education 4 dicendo che la stagione finale è finalmente tra noi, e promette di essere un’esperienza selvaggia ed emozionante. Fin dalla sua prima stagione, questa serie ha catturato l’attenzione degli spettatori di Netflix, offrendo una rappresentazione intricata e realistica delle sfide che i giovani affrontano mentre scoprono la loro sessualità e il mondo delle relazioni.

Uno dei fili conduttori più intriganti di questa serie è stata la relazione altalenante tra Otis Milburn, interpretato da Asa Butterfield, e Maeve Wiley, interpretata da Emma Mackey. Nel corso delle tre stagioni precedenti, abbiamo assistito a momenti di tensione romantica, ma anche a innumerevoli occasioni mancate. La loro relazione è stata caratterizzata da un timing imperfetto e da circostanze sfortunate che spesso li hanno tenuti separati. E quindi molti di voi saranno qui per sapere finalmente ci sarà un lieto fine ma vi avvertiamo che non sarà così scontato…

Con l’arrivo della quarta stagione, ci chiediamo cosa riserva il futuro per Otis e Maeve. Questa stagione introduce nuove sfide per la coppia, poiché devono gestire una relazione a distanza mentre affrontano importanti cambiamenti nelle loro vite. Maeve si trova in un nuovo paese, cercando di realizzare il suo sogno accademico in un programma scolastico impegnativo. Nel frattempo, Otis si è iscritto a una nuova scuola dopo la chiusura di Moordale Secondary School, e questa nuova istituzione si preannuncia più liberale e progressista di quanto potessero immaginare gli studenti di Moordale.

Tuttavia, la domanda che sorge spontanea è se Otis e Maeve riusciranno a far funzionare la loro relazione a distanza, considerando le sfide che li attendono. La storia passata ci ha dimostrato che il loro rapporto è spesso stato influenzato da coincidenze sfortunate e momenti di incomprensione. Di seguito il trailer ufficiale pubblicato su YouTube per darvi una prima idea:

Non solo Otis e Maeve…

Continuiamo la recensione di Sex Education 4 dicendo che forse la vera domanda non è solo se ci sarà un lieto fine per Otis e Maeve ma se proprio tutti i personaggi della serie in qualche modo inizieranno a trovare il loro posto nel mondo. Sex Education è una serie che ha sempre abbracciato la complessità delle relazioni umane, mostrando tutte le sfumature dell’amore, del sesso e dell’identità di genere. Non è mai stata una serie incentrata sui finali felici da favola, ma piuttosto ha esplorato la realtà delle relazioni adolescenziali.

In un mondo in cui i giovani affrontano sfide complesse e incertezze sul loro futuro, è plausibile che Otis e Maeve possano intraprendere percorsi diversi. Una conclusione troppo patinata potrebbe risultare fuori luogo in un contesto in cui Sex Education ha sempre dato spazio alle sfumature delle relazioni umane e alla crescita personale dei suoi personaggi… ma non siamo qui per fare spoiler.

Prima che vi tuffiate nella stagione finale di Sex Education, riflettiamo sulla complessità delle relazioni di Otis e Maeve e su come questa serie ci abbia offerto una visione autentica delle sfide dell’adolescenza. Sarà interessante vedere come si evolveranno i loro percorsi individuali e se il destino li porterà a una nuova fase della loro vita, pronti ad affrontare il mondo con la stessa curiosità e apertura che li ha contraddistinti durante il loro tempo a Moordale. Ciò che è certo è che Sex Education continuerà a esplorare le sfumature dell’amore e dell’identità, portando il suo pubblico in un viaggio di scoperta e crescita.

Non è mai stata una serie incentrata sui finali felici da favola, ma piuttosto ha esplorato la realtà delle relazioni adolescenziali.

Scoprire nuove realtà in modo autentico

L’aspetto affascinante di Sex Education è sempre stato la sua capacità di esplorare le sfumature delle emozioni umane, dall’amore all’amicizia, passando per la scoperta di sé e la sessualità. La serie ha affrontato argomenti complessi e spesso tabù con sensibilità e umorismo, offrendo al pubblico una finestra aperta su questioni importanti.

Nella quarta stagione, potete aspettarvi un’ulteriore evoluzione di questa formula vincente. Gli studenti di Moordale affrontano nuove sfide e opportunità mentre abbracciano un futuro incerto. La serie promette di mantenere alto il suo standard di intrighi, colpi di scena e momenti di sincera emozione.

In particolare, l’attenzione dedicata ai personaggi come Cal, Abbi e Roman, rappresenta un importante passo avanti nell’inclusione e nella rappresentazione autentica. Sex Education si impegna a centrare le voci trans, contribuendo a una conversazione globale sulla necessità di ascoltare e rispettare le esperienze di tutte le persone.

La serie promette di mantenere alto il suo standard di intrighi, colpi di scena e momenti di sincera emozione.

With or Without you

Arriviamo alla conclusione della recensione di Sex Education 4 con la certezza che una delle canzoni che sentirete nella serie scalerà di nuovo le classifiche con la sofferenza per tutti coloro che l’hanno usata in passato come canzone da “rottura”. Ma a parte questo, l’aspetto che davvero troviamo fondamentale oltre a tutti quelli menzionati, è la capacità di dire che “con o senza di te” dovrò andare avanti, e questo vale per tutti gli altri personaggi.

Per scendere un po’ in dettaglio è come se fosse un inno alla speranza, ma non quella cieca e scontata del “andrà tutto bene”, ma quella sofferta e in alcuni casi guadagnata che dopo tante sofferenze e delusioni ti fa capire che dovrai andare avanti a costo di perdere lungo la strada anche le persone che ami. Se poi vogliamo soffermarci giusto su qualche difetto è che nonostante gli 8 episodi la serie mette in gioco davvero le vite di tanti personaggi e spesso senza dare l’ampio respiro che potrebbe aver avuto.

Sarà che in realtà non eravamo del tutto pronti ad abbandonare il mondo di Sex Education così presto ma il finale vi lascerà probabilmente un “senso di irrisolto” come se avreste voluto sapere di più soprattutto sulle vite di Jackson, Adam, Aimee e ma non solo. Si affrontano dei temi davvero complessi e importanti che da soli avrebbero potuto reggere le fila dell’intera narrativa della serie e che intessute con tante altre sembrano essere un po’ sacrificate.

L’aspetto che ci sarebbe piaciuto avesse una più ampia risonanza è anche la storia di Jean Milburn e sua sorella che viene introdotto in modo un po’ brusco e non del tutto affrontato. Un tema che difficilmente viene trattato come quello dell’abuso in giovane età da parte di persone vicine alla propria famiglia. Quella parte della serie cattura molto l’attenzione dello spettatore che si trova davanti personaggi ma visti prima e un contesto non del tutto chiaro ma preoccupante. All’inizio, secondo la nostra opinione, non è neanche scontatissimo capire a chi si stia riferendo in un primo momento.

In definitiva, Sex Education rimane un pilastro della programmazione Netflix, una serie che ci ha fatto ridere, piangere e riflettere sulla complessità delle relazioni umane. La quarta stagione promette di offrire un epilogo memorabile, mantenendo viva la sua tradizione di narrativa intelligente e coinvolgente.

Concludendo, se cercate una serie che vi faccia ridere, riflettere e forse anche piangere, Sex Education è quella che fa per voi. Non perdete l’epilogo di questa avvincente storia di amore, crescita e scoperta.

Sex Education 4 è disponibile per la visione su Netflix.