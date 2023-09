Sex Education 4: da oggi su Netflix, ecco il trailer finale

Da oggi, 21 settembre, è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix Sex Education 4, la stagione finale della serie TV che racconta il percorso di crescita di Otis Milburn e dei suoi amici. Da poco è disponibile anche il trailer finale.

Ecco il filmato.

In questa stagione vedremo i ragazzi confrontarsi con nuove esperienze sessuali, crescita personale, amore, risate, lacrime, amicizia, e altro.

Tra le altre cose vedremo il fantastico guardaroba di Eric, il ritorno al lavoro di Jean con un nuovo capo (interpretato da Hannah Gadsby), quello di Adam in fattoria, e le capacità artistiche di Aimee messe alla prova. E per finire… Maeve torna a Moordale per il suo primo vero appuntamento con Otis.

Il cast di questa stagione è composto da Asa Butterfield, che ha al suo fianco Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene.

Ricordiamo che la serie Sex Education è stata distribuita per la prima volta su Netflix nel 2019, e per questo ultimo appuntamento con i protagonisti della serie sono pronti otto episodi, ed una puntata conclusiva dalla durata complessiva di 83 minuti.