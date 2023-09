Plancton esplode in Thailandia: il mare verde è una minaccia per la vita marina

Gli scienziati hanno osservato che in alcune parti del Golfo di Thailandia, la quantità di plancton è diventata oltre 10 volte superiore alla media.

Un’incredibile esplosione di plancton al largo della costa orientale della Thailandia ha generato una visione sorprendente e inquietante: un vasto tratto di mare si è trasformato in un verde brillante, ma questa bellezza nasconde una minaccia grave per la vita marina e l’industria della pesca locale, con particolare impatto sugli allevamenti di cozze.

Gli scienziati hanno osservato che in alcune parti del Golfo di Thailandia, la quantità di plancton è diventata oltre 10 volte superiore alla media, trasformando le acque in un verde accecante. Questa abbondanza anomala di plancton ha conseguenze devastanti, portando alla formazione di una “zona morta” marina, dove la vita marina è in pericolo.

Il biologo marino Tanuspong Pokavanich ha espresso profonda preoccupazione riguardo a questa situazione senza precedenti, definendola “molto grave”. Le fioriture di plancton di solito si verificano una o due volte l’anno e durano solo per alcuni giorni. Tuttavia, questa volta la quantità eccezionale di plancton ha prodotto tossine dannose per l’ambiente marino e ha causato morti di organismi marini, oltre a ridurre i livelli di ossigeno nell’acqua e a ostacolare la luce solare.

Le coste di Chonburi, famose per gli allevamenti di cozze, hanno subito un colpo devastante, con oltre l’80% dei produttori locali colpiti. Satitchat Thimkrajong, presidente della Chonburi Fisheries Association, ha confermato l’impatto disastroso di questa situazione sulla comunità di allevatori di cozze.

Mentre la causa precisa di questa fioritura intensa di plancton rimane ancora poco chiara, gli scienziati tendono a collegarla all’inquinamento e all’innalzamento delle temperature marine causato dai cambiamenti climatici. Tanuspong ha sottolineato che fenomeni come El Niño portano a siccità e temperature marine più elevate, aggravando ulteriormente la situazione.

È evidente che un cambiamento nelle pratiche di gestione delle risorse e una maggiore attenzione all’uso dell’acqua sono necessari per affrontare questa crescente minaccia per gli ecosistemi marini e le comunità costiere. L’urgente necessità di affrontare il cambiamento climatico è un altro elemento cruciale per preservare la bellezza e la vitalità dei nostri mari.