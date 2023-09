Underworld: il regista afferma che Kate Beckinsale ha cambiato il destino della saga

Oggi si celebrano i 20 anni dall’uscita del primo capitolo della saga di Underworld, ed il regista e creatore del progetto, Len Wiseman, ha parlato del contributo decisivo dato dalla protagonista Kate Beckinsale.

Ecco le sue parole:

Lei non aveva mai fatto niente del genere prima. Ha creato un diverso tipo di film, perché non la associ ad una star d’azione, e quindi è stato nuovo ed entusiasmante avere a che fare con Kate. Ha dato così tanto a quel personaggio ed è stato un processo piuttosto veloce. Ricordo di essere rimasto sorpreso dal fatto che le piacesse la sceneggiatura, perché non era affatto qualcosa che aveva fatto prima, e tutto funzionava in maniera perfetta. Penso che stesse cercando di trovare la sua dimensione, e noi stavamo cercando qualcuno di nuovo, e tutto è venuto fuori abbastanza naturalmente.