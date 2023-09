Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile è al cinema

Da oggi, 20 settembre, è nelle sale cinematografiche il film Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile, tratto dalla popolare saga videoludica, e che affonda la sua storia in un fatto veramente accaduto.

Di seguito possiamo riguardare insieme il trailer ufficiale per entrare nel giusto mood e iniziare a sentire l’odore delle gomme in pista e l’adrenalina della gara.

Il live action è stato realizzato da Sony Pictures, diretto da Neill Blomkamp con David Harbour, Orlando Bloom e Archie Madekwe tra i protagonisti. Il titolo racconta di un reale giocatore di Gran Turismo, Jann Mardenborough, che, vincendo una serie di gare competitive della serie videoludica, è riuscito veramente a diventare un pilota professionista.

Lo stesso interprete Archie Madekwe, parlando della sua partecipazione al progetto, ha dichiarato che la lavorazione del film lo ha riavvicinato ai videogiochi, un passatempo che, in precedenza, considerava come una sorta di perdita di tempo, ma che, con il suo coinvolgimento in Gran Turismo è divenuto parte del suo lavoro.

Nel cast, oltre ai protagonisti citati, troviamo anche Darren Barnet (Non ho mai…), Djimon Hounsou (Blood Diamond – Diamanti di sangue) e Geri Halliwell-Horner (Spice Girls – Il film).

La critica si è già espressa in maniera positiva su Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile, al punto da considerarlo uno dei migliori lungometraggi tratti da un videogioco e del resto, fino ad ora sono usciti diversi titoli importanti tratti da saghe videoludiche, l’ultimo dei quali è l’adattamento animato di Super Mario Bros.

In particolare, le prove recitative di David Harbour e Archie Madekwe sono state esaltate dai giornalisti d’oltreoceano, mentre il film è stato definito come solido e ritmato.

