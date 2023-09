Cyberpunk 2077: la storia di come Elon Musk abbia chiesto di apparire nel gioco

Elon Musk sembra aver in qualche modo chiesto con la forza la sua apparizione in Cyberpunk 2077.

In Cyberpunk 2077 c’è un’apparizione a sorpresa di Elon Musk, e la recente biografia del popolare creatore di Space X ha portato a rivelare come sia nato quel cameo. Sembra che sia stato lo stesso Elon Musk a richiederlo.

Inizialmente, alcuni avevano ipotizzato che la presenza di Elon Musk in Cyberpunk 2077 avesse a che fare con il suo ruolo nel campo della tecnologia, e che CD Projekt Red avesse voluto includerlo per questo motivo.

In realtà l’allora moglie di Musk, Grimes, stava facendo una sessione di registrazione per Cyberpunk 2077 prima della sua uscita, e Musk si presentò allo studio brandendo una pistola. Si trattava di un’arma antica e, per qualche motivo, Elon Musk la portò con sé.

Musk si presentò in studio annunciando di essere “armato, ma non pericoloso”. Il creatore di Tesla ha dichiarato che il suo fascino per il gioco deriva dal fatto che Cyberpunk 2077 tratti di impianti cibernetici simili alla sua società Neuralink, e che sia stato ispirato dalla sua visione del futuro.

I giocatori possono vedere Elon Musk all’inizio del percorso di vita di Corpo, quando un uomo senza nome che assomiglia molto a Musk entra in un bagno in cui si trova V.