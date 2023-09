Xbox Series X/S: un leak svela l’arrivo di tre nuovi modelli di cui uno con design cilindrico

A quanto pare, sono in arrivo dei nuovi modelli aggiornati di Xbox Series X/S. Dai documenti del processo tra FTC e Microsoft è emerso un grosso leak che svela i piani della casa di Redmond riguardo il lancio delle nuove versioni della console verdecrociata.

Stando a quanto riportato nei documenti, Microsoft starebbe lavorando a tre nuovi modelli di Xbox. Per quanto riguarda Xbox Series X, il nuovo modello – nome in codice Brooklin – non solo sarà completamente all-digital, ma avrà anche un nuovo design cilindrico, che si estenderà comunque in altezza esattamente come la versione originale. Ci saranno poi diverse novità tra cui nuove opzioni di connettività, più spazio di archiviazione (da 1TB a 2TB), consumi ridotti e tanto altro ancora. Il prezzo, inoltre, dovrebbe comunque attestarsi sempre sui 500 dollari.

La nuova Xbox Series S con nome in codice Ellewood, invece, sarà equipaggiata con 10GB di RAM, GPU da 4 TeraFLOPS e supporterà la risoluzione target 1440p mentre per il modello Brooklin si parla di una macchina da 12 TeraFLOPS con 16 GB di RAM. Il lancio sarebbe previsto per agosto 2024 e il prezzo dovrebbe attestarsi sempre sui 300 dollari.

Il terzo modello di console, infine, avrebbe come nome in codice Uther ed in sostanza dovrebbe mantenere tutte le caratteristiche di Xbox Series X, ma è “in XDL”, il che presumibilmente indica che sarà disponibile con la personalizzazione Xbox Design Lab di Microsoft.

Ma non è tutto, poiché Microsoft starebbe pensando di lanciare anche una versione rinnovata del controller standard. Il nuovo pad con nome in codice Sebile avrà un design rivisitato, pulsanti e levette ridisegnate e supporto per feedback aptico.

La presentazione dei nuovi hardware dovrebbe avvenire nell’estate del 2024, forse proprio in occasione della Summer Games Fest del prossimo anno. Vi ricordiamo che al momento quanto riportato non è stato confermato in via ufficiale da Microsoft. I documenti depositati potrebbero risalire a qualche anno fa e dunque potrebbero esserci dei cambiamenti in corsa. In ogni caso, tali informazioni ci danno dei dettagli precisi su quella che sarà la strada che Microsoft intende intraprendere nel prossimo futuro per quanto riguarda l’aggiornamento delle sue console.