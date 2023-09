LEGO Marvel Avengers: ecco quando arriverà lo speciale su Disney+

Disney+ distribuirà a breve uno speciale LEGO Marvel Avengers, il cui titolo sarà LEGO Marvel Avengers: Code Red. Si tratta di un progetto che sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 27 ottobre.

A rendere nota la notizia sono stati gli stessi Marvel Studios, che hanno anche diffuso il poster della produzione.

Code Red è solo uno degli ultimi progetti Marvel presenti su Disney+, considerando che qualche mese fa è stato proposto Secret Invasion, e usciranno anche “Loki”, la cui distribuzione è prevista per il 6 ottobre. Mentre What If…? La seconda stagione, Echo e X-Men ’97 sono previste per l’inizio del 2024.

Lo speciale è l’ultimo di una lunga serie di cortometraggi animati Lego Marvel, iniziata nel 2013 con la serie TV di 5 episodi “Lego Marvel Superheroes: Maximum Overload”. Da allora, sono uscite produzioni come “Avengers Ressembled” del 2015, “Guardians of the Galaxy” del 2017 e “Black Panther – Trouble in Wakanda” del 2018.

