Intervento di chirurgia corneale da remoto: il primo al mondo effettuato al Policlinico di Bari

Nel Policlinico di Bari, è stato compiuto un notevole passo avanti nella chirurgia corneale, aprendo nuove frontiere nell’ambito medico. Si è trattato del primo intervento di chirurgia corneale al mondo, condotto su un paziente attraverso una connessione 5G e il controllo a distanza del laser. Questo straordinario risultato è stato possibile grazie alla collaborazione tra il Policlinico di Bari, l’azienda iVis Technologies e il supporto di Tim.

Il paziente, un uomo di 53 anni, soffriva di distrofia epiteliale di Cogan, una condizione che provoca opacità della cornea, dolore e un’eccessiva produzione di lacrime. La tradizionale procedura di trattamento coinvolge l’uso del laser per correggere le irregolarità nella forma della cornea. Tuttavia, questa volta è stato diverso: l’intervento è stato eseguito in remoto, segnando un traguardo pionieristico nell’ambito della chirurgia oftalmica.

Il Professor Gianni Alessio, direttore della clinica oculistica del Policlinico di Bari, ha condotto l’operazione dal suo ufficio grazie al laser ‘iRes©2KHz’ controllato in tempo reale attraverso una visualizzazione 3D e una stazione di controllo remoto iVis. Nel frattempo, il paziente era nella sala operatoria, assistito da un team chirurgico presente fisicamente.

L’infrastruttura 5G fornita da Tim ha reso possibile questa innovativa procedura, garantendo una connessione affidabile e veloce tra il chirurgo e il laser. Tutto è stato sincronizzato alla perfezione. L’intervento è stato reso possibile grazie al progetto Horus di iVis Technologies, che ha sviluppato la piattaforma 4D Suite. Questa piattaforma consente il controllo remoto di tutto il ciclo di screening, diagnosi, trattamento e follow-up delle patologie corneali. Il risultato di questa operazione è stato la cura efficace della distrofia epiteliale che affliggeva il paziente, una condizione che può avere un impatto devastante sulla qualità della vista.

Il Professor Giovanni Alessio, direttore del dipartimento di oculistica, ha sottolineato come questa innovazione apra nuove possibilità per gli specialisti in oftalmologia, consentendo loro di affrontare complesse patologie corneali in remoto e in totale sicurezza, indipendentemente dalla posizione della sala operatoria.

Il Direttore Generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore, ha evidenziato l’importanza di questa collaborazione tra iVis Technologies, Tim e il Politecnico, affermando che stanno trasformando l’approccio alla chirurgia e aprendo la strada alla telechirurgia avanzata. Questo straordinario successo rappresenta un passo avanti nella medicina moderna, dimostrando come la tecnologia e la connettività avanzata possano rivoluzionare il campo della chirurgia e portare benefici significativi ai pazienti.